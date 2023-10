di Redazione

L’ACEM-ANCE SCRIVE AI PARLAMENTARI E PRESIDENTE DELLA REGIONE

Rischio definanziamento in Molise per 828 interventi corrispondenti a un totale di 228,8 milioni di cui 188 milioni di fondi PNRR, dei quali la maggior parte nel territorio della provincia di Campobasso, con un importo di 154,9 milioni di euro.

E’ il grido d’allarme dell’ACEM-ANCE Molise che questa mattina ha inoltrato una nota a firma del Presidente Corrado Di Niro ai Parlamentari Molisani e al Presidente della Giunta Regionale invocando il loro impegno per scongiurare tutto ciò.

Ad inizio agosto infatti il Governo ha trasmesso alla Commissione Europea una proposta per la revisione del PNRR nella quale è prevista una rimodulazione di circa 16 miliardi di euro di investimenti che uscirebbero dal PNRR per essere finanziati con altre risorse tra le quali: Fondi strutturali, Fondo Sviluppo e Coesione e Piano Nazionale Complementare.

Gli eventuali tagli colpirebbero circa 13 miliardi di investimenti di competenza dei Comuni, in parte già in corso di realizzazione.

Nonostante le rassicurazioni del Governo sulla copertura di detti interventi, l’ACEM-ANCE Molise si dichiara preoccupata anche per il rischio di un rallentamento nella realizzazione.

“Occorre una presa di coscienza da parte di questa classe politica e uno scatto d’orgoglio per impedire tutto ciò – dichiara il Presidente Di Niro – non possiamo permetterci il lusso di perdere 228 milioni di finanziamenti perché dopo gli effetti del superbonus, il PNRR è l’unico volano che può ancora trainare il settore edile in Regione e mantenere viva l’economia locale; tra l’altro si tratta di interventi inerenti la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei Comuni assai necessari per la sopravvivenza della nostra Regione”.