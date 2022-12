È con profondo dolore che annunciamo la scomparsa del nostro direttore responsabile Giovanni Minicozzi.

Il suo animo combattente non ce l’ha fatta a sconfiggere il male contro il quale lottava. “Futuro Molise” perde un amico onesto e sincero. Il Molise perde una delle penne più pungenti della politica regionale, una delle menti storiche degli eventi molisani, un valoroso difensore dei più deboli.

Abbiamo avuto l’onore di essere guidati da un audace combattente che ha fatto conoscere ai molisani, con le sue inchieste, sulla sanità specie negli ultimi anni, situazioni che altrimenti sarebbero rimaste sconosciute. Nel formulare il più sentito cordoglio alla famiglia, ti ricordiamo caro direttore con la massima di Sant’Agostino che ha contraddistinto le tue azioni in vita e che speriamo di continuare a portare avanti con la nostra testata: “la speranza ha due bellissimi figli, lo sdegno e il coraggio. Lo sdegno per la realtà delle cose, il coraggio per cambiarle”.

Buon viaggio direttore.