Dal Comune di Pozzilli, ed esattamente dal Sindaco Stefania Passarelli, perviene una comunicazione che in parte rinfranca e rasserena in tema di presunto inquinamento della Piana di Venafro e dei prodotti agricoli che si coltivano e si ricavano dalla terra dell’estremo Molise dell’ovest. Da quanto di seguito si leggerà, si capirà che si è solo alla fase iniziale di verifiche ed accertamenti, ma da tali primi riscontri scaturisce un netto sospiro di sollievo. Questa la comunicazione a firma del primo cittadino di Pozzilli, nel cui territorio –si ricorda- vennero di recente accertate presenze di elementi inquinanti : “Stamattina coi i dirigenti dell’Asrem e i chimici dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale –fa sapere l’amministratrice- abbiamo effettuato il prelievo dei campioni sul prodotto finale, diretto a rilevare se vi sia la presenza di inquinanti, costituiti da metalli pesanti, sul prodotto coltivato sui terreni agricoli”.

Il prosieguo del testo : “Tutto finalizzato a garantire la sicurezza dei prodotti alimentari lungo la catena di fornitura”. Ed ancora la Passarelli : “Sono state effettuate nuovamente le analisi sul terreno e lo sforamento del cadmio, che era la nostra preoccupazione (puntualizza il primo cittadino di Pozzilli, ndc), è nei limiti consentiti. Molti cittadini hanno effettuato con laboratori accreditati i controlli sull’olio della produzione 2022 e non sono state rilevate sostanze nocive”. Passarelli conclude : “Aspettiamo le analisi sul prodotto finale e vi terremo aggiornati”. Sospiro di sollievo quindi per agricoltori, consumatori e cittadini del Molise dell’ovest in attesa del completamento delle analisi, ma è già tanto quanto appena emerso che attesta l’affidabilità di terreni, ambiente e prodotti agricoli nell’area del Venafrano e particolarmente in agro di Pozzilli, dove a seguito dell’indagine della Procura del Tribunale di Isernia erano emerse criticità derivanti da metalli pesanti -il cadmio- ed altre sostanze nocive. Comunicazione dell’ente locale di Pozzilli che rasserena le popolazioni residenti, facendo tirare un grosso sospiro di sollievo. In effetti si era temuto il peggio circa l’affidabilità dei prodotti agricoli della terra dell’estremo Molise occidentale, ma queste notizie ultime rasserenano e rinfrancano agricoltori, lavoratori della terra, produttori ed imprenditori agricoli, nonché i cittadini residenti in zona. Si aspetta comunque l’esito completo di verifiche, analisi ed accertamenti.