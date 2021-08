di Tonino Atella

Intervista all’organizzatore Michel Rongione.

Combattere la calura insopportabile del periodo ? Due gl’ingredienti preziosi ed irrinunciabili : il fresco naturale e l’acqua fresca di sorgente, cioè il massimo ed il meglio che la natura può offrire per ritemprare corpo e mente, e star bene. “Già -si dirà- ma non sempre il binomio è possibile. Soprattutto non dappertutto é reperibile!”.

In effetti è così, ma se alla portata c’è la possibilità quantomeno di una fresca e rigenerante serata in collina, addirittura in maglietta e maniche di camicia mentre si gustano appuntamenti artistici di tutto rilievo, a quel punto il gioco è praticamente fatto con ovvi ritorni positivi per il nostro fisico nella sua interezza. Dove tutto questo ? In tanti posti e in diverse circostanze ovviamente, compreso il Festival Internazionale Mario Lanza in corso di svolgimento ogni sera dalle h 21,30 all’Aia di Mennella, frazione di Filignano, nel Centenario della nascita dell’artista italo/americano degli anni ’50.Seicento metri all’incirca di quota, tutt’intorno verde naturale quanto mai accogliente, frescura, aia di Mennella piccola ma accogliente, aria rigenerante e dulcis in fundo spettacoli serali di musica, canto ed arte varia da gustare in maglietta e maniche di camicia tanto è piacevole intrattenersi in loco. “Le prime serate del Festival -spiega Michel Rongione, organizzatore del tutto- hanno visto un buon pubblico in maniche di camicia, tanto si stava bene con abiti leggeri. Auguriamoci che le temperature serali continuino ad essere gradevoli qui in collina, in modo da avere altre serate gradite a tutti sia sotto il profilo artistico che ambientale. Intanto mi piace sottolineare il buon livello artistico degli appuntamenti del Festival sin qui tenutisi”. I prossimi spettacoli del Festival Lanza ? “In serata sarà la volta della Compagnia SoleLuna –aggiunge l’organizzatore- che proporrà musica popolare campana e del meridione d’Italia. Domani, 14 agosto, sarà invece la volta di Lino Rufo Quintet, mentre a ferragosto spazio all’opera con La Boheme di Puccini. Si proseguirà il 16 con Nando Citarella e la sua opera al chiar di luna, mentre la conclusione del Festival ci sarà il 17 col Gran Galà dell’Orchestra Sinfonica di Udmurtia, est europeo, diretta dal M°Leonardo Quadrini, figura storica della rassegna molisana in omaggio a Mario Lanza”. Raccomandazioni particolari per chi intende presenziare ? “Il Green Pass e venire in maniche di camicia, tanto si sta bene all’Aia di Mennella !”.