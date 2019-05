Antonio Pallotta e Gioia Cativa, coadiuvati quest’anno da Carmen D’Antonino animano la stagione culturale e artistica della città pentra con una serie di eventi. Il 4 maggio, infatti si terrà, presso la sala mostre dell’Auditorium Unità d’Italia, la già annunciata personale di Arturo Beltrante – Universi di Energia. Un percorso artistico lungo 40 anni.

Le due storiche dell’arte, Cativa e D’Antonino, hanno inoltre accompagnato Pallotta, questa volta in qualità di artista, al MACRO ASILO di Roma, dove insieme hanno tenuto un laboratorio di Interarting, aperto al pubblico e nel quale ciascun visitatore ha potuto interagire con le opere partecipando attivamente anche alla produzione.

Cativa, D’Antonino e Pallotta, lavorano da diverso tempo anche alla prossima edizione dell’ormai consueto P.A.C.I. Premio Auditorium Città di Isernia, giunto alla 7° edizione e che quest’anno vedrà la partecipazione di artisti e personaggi di riconosciuta caratura.

Inoltre, il giorno 4 maggio, alle ore 18:00, contemporaneamente all’inaugurazione della personale di Beltrante, anche se in modo virtuale, sarà inaugurata la collettiva NOWART in Amburgo nella Werkkunst Gallery, fra i cui artisti internazionali è presente anche Pallotta, con la sua opera “combinacolor”, accompagnato nella curatela da Carmen D’Antonino, collaboratrice della New art gallery di Bergamo.