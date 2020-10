Gioventù Nazionale esprime rabbia e sconcerto per il vile attaccato terroristico in basilica a Nizza.

“Giovedì mattina ci siamo svegliati con l’ennesimo, vile, attacco terroristico in una chiesa di Nizza. Due persone decapitate, due persone qualunque, non avevano tenuto lezioni sulla libertà o sulla tolleranza, non se l’erano cercata. Erano, semplicemente, due cristiani a messa. Non ci arrenderemo allo sgretolamento della cultura occidentale. Non lo possiamo permettere, per Nizza, per Samuel, per tutte le vittime innocenti“.