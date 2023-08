L’ATTACCO DELLA STORICA VIA LATINA A VENAFRO TRA BUCHE E SANPIETRINI SALTATI E SCOMPARSI

Venafro ultramillenaria, è risaputo. Venne fondata da Sanniti ed altri popoli dell’antichità tanto che la sua storia data oggi quattromila anni, ossia mille anni prima della stessa Roma. La quarta città del Molise sta infatti vivendo il suo quarto millennio, al contrario della stessa Città Eterna che ne conta “solo” tremila di anni ! Tale “attacco” non per tenere lezioni di sorta, anche perché fa caldo e non è il caso …, ma per sottolineare e ricordare l’importanza storica e sociale di Venafro e come tale da preservare nella maniera dovuta, perché appare cosa giusta. Si prenda allora la Via Latina, nome di rilievo della storia venafrana e che parte nel cuore del rione Ciaraffella, passando dinanzi alle storiche Quattro Cannelle. Ebbene tale strada storica inizia tra buche profonde e sanpietrini saltati, smarriti e portati via, senza che si provveda ad aggiustare, ripristinare e restituire la giusta percorribilità all’arteria. Le foto allegate, che gentili lettori hanno inviato in redazione, testimoniano il tutto. Si riparerà nell’immediato ? Resta da vedere …

T.A.