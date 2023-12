di T.A.

IL LORO SCOPRIMENTO E PRESENTAZIONE ALLA COLLETTIVITA’ ENTRO IL PROSSIMO NATALE

Scultore ed operai della Fonderia Ruocco di Pianura (Napoli) stanno per ultimare il loro lavoro e presto le formelle bronzee delle due porte laterali della chiesa di S. Maria della Libera a Indiprete saranno ultimate per benedirle e presentarle alla collettività del posto con apposita cerimonia pubblica. L’appuntamento, in programma sulla piazza antistante il luogo di culto o al suo interno in caso di avversità atmosferiche, avverrà alla vigilia del prossimo Natale, presenti il Vescovo di Campobasso/Boiano, Mons. Bregantini, il Presidente della Giunta Regionale del Molise, dr. Roberti, il parroco di Indiprete, il cav. Franco Ferrara, presidente del comitato promotore dell’iniziativa, lo scultore delle formelle, il titolare della fonderia Ruocco e l’intera popolazione locale. Con l’apposizione di tali formelle, che riprodurranno scene della fede cristiana, si completa l’impegno del Comitato di S. Maria della Libera iniziato la scorsa estate con la cerimonia di benedizione e presentazione delle opere bronzee sulla porta principale dello stesso luogo di culto, reso possibile grazie al volontario contributo economico della collettività del posto. Per le formelle degli ingressi laterali ha invece provveduto volontariamente una fedele di Indiprete, assai legata alla chiesa madre locale.