Festa a Termoli per l’ordinazione presbiterale di Fr. Italo Santagostino della Provincia Monastica di S. Angelo e S. P. Pio

In festa i Frati della Provincia Monastica Cappuccina di S. Angelo e S. Padre Pio. Il 15 aprile prossimo (h 18.00) nella Chiesa di San Francesco a Termoli ci sarà infatti l’ordinazione presbiterale di Frate Italo Santagostino, con l’imposizione delle mani e la preghiera consacratoria di S.E. Mons. Gianfranco De Luca, Vescovo di Termoli/Larino. Lo stesso Fr. Italo presiederà la sua prima celebrazione eucaristica il giorno seguente, domenica 16 aprile (h 11.00), nella stessa Chiesa di S. Francesco nella città termolese. Gioia immensa per l’evento nella famiglia monastica di Puglie e Molise e in festa la stessa famiglia Santagostino.