Fermo il primatista Vastogirardi, che non ha giocato col Vairano e lo farà mercoledì 11 gennaio, recuperano punti Matese, Alto Casertano e Venafro, mentre si fermano ancora Guglionesi e Castel d Sangro, tra le più dirette inseguitrici del capoclassifica. Questi infatti i risultati della 13.ma di andata : Gioiese/Sporting 0-2, Ripalimosani/Boiano 1-3, S.Pietro/Guglionesi 2-1,Matese/S. Campano 3-1, Agnone/A. Casertano 0-4, Venafro/Castel di Sangro 3-0 e Montenero/Fraterna 2-1, per la seguente alta classifica che vede sempre avanti il Vastogiratdi a quota 36, seguito dall’A. Casertano con 27 punti, Guglionesi a quota 26, Matese 24 ed a 21 punti Sporting, Montenero e Venafro. Campionato cioè al momento a chiara condizione da parte del Vastogirardi, sin’ora imbattuto e senza alcuna rete subita, e col resto del gruppo ad inseguire a debita distanza. Ciò significa che il campionato è bello che concluso ? Assolutamente no, mancando ancora tantissimo alla fine, per cui non si possono escludere sorprese clamorose. Intanto nella 13.ma appena disputata, da sottolineare le convincenti prove di Matese, Alto Casertano e Venafro, mentre Guglionesi e Castel di Sangro hanno accusato una battuta a vuoto. Il prossimo turno prevede Sporting/Montenero, Gioiese/A. Casertano, Castel di Sangro/Vastogirardi (gran bella gara !), S. Campano/S.Pietro, Fraterna/Ripalimosani, Boino/Venafro, Vairano/Matese e Guglionesi/Agnone.