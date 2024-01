di T.A.

ATTESA PER LA FINALE DI COPPA MOLISE VENAFRO/A. CASERTANO DEL 4 FEBBRAIO, FORSE IN AGNONE

Terza giornata di ritorno dell’eccellenza calcistica molisana e le forze di vertice si confermano alla grande. Questa l’alta classifica a 15 giornate dal termine : Isernia 50, A. Casertano 49, Venafro 34, Guglionesi 30, Castel di Sangro 29 limitatamente alla zona play off. In coda invece, e in zona retrocessione, ci sono S. Pietro con16 punti, Boiano e Campomarino con 14, Termoli con 12 e chiude Cliternina con 10 punti. Questo scaturito dai risultati della terza di ritorno, cioè A. Casertano/Turris 3-0, Termoli/S. Campano 0-1, Campomarino/S.Pietro 0-1, Boiano/Gioiese 2-0, Isernia/Cliternina 3-1, Agnone/Ripalimsani 1-1,Fortore/ Castel di Sangro 3-1 e Venafro /Guglionesi 3-2. Ossia corsa a due per la D e al Venafro & C non resta che sperare in qualche passo falso in avanti –ma poco probabile- per rientrare. Ciononostante si gioca e si spera, anche perché … “la palla è tonda”! Isernia e A. Casertano firmano quindi tre gol a testa,viaggiando alla grande e lasciando poco margini ai più diretti avversari, Venafro in primis. La squadra del Presidente Patriciello comunque punta tantissimo alla Coppa Italia Molise nella cui finale del 4 febbraio, forse in Agnone (?), se la vedrà col fortissimo A. Casertano. In effetti la Coppa rappresenta una grossa opportunità per tentare la scalata alla D in alternativa al campionato, per cui Panìco & C. ci puntano un sacco !