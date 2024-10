di T.A.

Sette giornate di campionato giocate e già la situazione in vetta all’eccellenza molisana è bella e delineata. Guidano infatti imbattute le “reginette” Vastogirardi e Guglionesi , col resto del gruppo che stenta. Questa la graduatoria di vertice : guidano prime appaiate Vastogirardi e Guglionesi a quota 21, terzo è il Matese con 13 punti, quindi Venafro a 12 ed un gruppo consistente a 11 punti, ossia Sporting, A. Casertano e Castel di Sangro. Situazione cioè già abbastanza delineata, anche se il campionato è alle prime battute e tutto ancora può succedere. E veniamo ai risultati delle squadre di vertice nell’ultima giornata di campionato : Vastogirardi/A. Casertano 4-0, Gioiese/Guglionesi 0-4,Venafro/Matese 0-0, Sporting/S. Campano 3-0, Boaino/Castel di Sangro 1-0. Corsa a due quindi, così sembra dopo le prime battute stagionali, tra Vastogirardi e Guglionesi per accedere in Serie D, mentre le inseguitrici stentano. Si prenda il Venafro, sostenuto dal forte sostegno dei propri sostenitori ma non da un gran bel gioco, tant’è il distacco che già accusa dalla vetta. Col Matese gli uomini di Lubrano hanno palesato soprattutto limiti offensivi, riuscendo a rendersi pochissimo pericolosi. Il prossimo turno di campionato delle compagini di vertice : Castel di Sangro/Fraterna, San Pietro/Venafro, A. Casertano/Boiano, Matese/Vastogirardi e Guglionesi/Montenero.