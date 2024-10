di T.A.

Quinta giornata d’andata, quella appena disputata, nell’eccellenza calcistica molisana, e già prendono a manifestarsi i primi verdetti. In effetti le due “reginette” di questo avvio di stagione, ossia Vastogirardi e Guglionesi, volano in testa appaiate a punteggio pieno (15 punti con 5 vittorie), mentre le inseguitrici -Venafro, Alto Casertano, Castel di Sangro e Matese- non riescono a recuperare lo svantaggio. Per esemplificare il discorso, ecco i risultati dell’ultima giornata di campionato : Ripalimosani/Vastogirardi 0-1, Fraterna/Guglionesi 0-1, Venafro/Alto Casertano 2-2, Castel di Sangro/Vairano 4-2 e Montenero/Matese 1-2. Ossia le due “reginette” camminano spedite, chi insegue palesa qualche stento e non riesce al momento a ricucire lo strappo. In effetti se Castel di Sangro e Matese hanno finito al termine dei 90’ di gara ad aver ragione dei rispettivi avversari, altrettanto non è riuscito a fare il Venafro fermato sul pari sul proprio terreno dall’Alto Casertano e costretto sempre a recuperare dinanzi ad un pubblico numerosissimo che aveva gremito il “Del Prete” data la posta in palio e la valenza tecnica delle due squadre. Per fortuna la squadra di Urbano è quanto è riuscito a fare in extremis con una punizione perfetta di Napoletano (palla sul palo e quindi in rete), ma nella circostanza si sono dovute sudare le proverbiali “sette camice”. Eccellenza molisana quindi al momento con due mattatori assoluti -il Vastogirardi ed il Guglionesi- ma si è solo all’inizio e tutto ancora può cambiare. Il prossimo turno delle “prime della classe” : Vastogirardi/Venafro (partita di cartello che nessuno vorrà perdere e perdersi !), Guglionesi/Sporting, Alto Casertano/Castel di Sangro (altro big match !) e Matese/Ripalimosani.