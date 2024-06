di Redazione

Lieti di annunciare l’uscita del volume collettaneo “Eleonora Duse. Come l’onda sulla duna, la Divina che divenne fuoco”, curato da Franca De Santis e coordinato scientificamente da Pierfranco Bruni, per Marco Solfanelli Editore. Questo straordinario lavoro celebra il centenario dalla scomparsa di Eleonora Duse (21 aprile 1924) e offre nuove riflessioni sulla vita e l’eredità di questa iconica attrice. Postfazione al volume di Emanuele Merlino, capo della segreteria tecnica del Ministro della Cultura. Con il contributo, in ordine alfabetico, di Maria Teresa Alfonso, Arianna Angeli, Admira Brahja, Micol Bruni, Marilena Cavallo, Antonella Colonna Vilasi, Lucia Cucciarelli, Neria De Giovanni, Franca De Santis, Carmen De Stasio, Tonino Filomena, Rita Fiordalisi, Alberico Guarnieri, Maria Iannotti, Maristella Massari, Roberta Mazzoni, Antonietta Micali, Annarita Miglietta, Anna Montella, Maria Pia Pagani, Ippolita Caterina Patera, Giovanna Pezzillo, Tommaso Romano, Rosaria Scialpi, Gioia Senesi, Patricia Tocci, Matilde Tortora, Katia Trifirò.

Contenuti del volume:

• Malinconia e Bellezza: Nel teatro e nella vita di Eleonora Duse, la malinconia e la bellezza si fondono in un connubio indissolubile. La sua espressività sconvolgeva gli spettatori, anche all’estero, e il legame con Gabriele d’Annunzio, sia culturale che sentimentale, fu centrale nella sua carriera.

• Innovazione teatrale: La Duse rivoluzionò il teatro, ridefinendo il linguaggio e la rappresentazione dei personaggi. Dal melodramma alla tragedia greca, dalla commedia latina all’ironia, la sua influenza è indelebile.

• La Divina che divenne fuoco: Eleonora Duse non scese mai dal palcoscenico della storia. Il suo impatto artistico e culturale continua a risuonare, e questo volume ne è la prova.

“Eleonora Duse. Come l’onda sulla duna, la Divina che divenne fuoco” è disponibile presso le principali librerie e online. www.edizionisolfanelli.it

Contatti per la stampa:

• Pierfranco Bruni, Coordinatore scientifico: csrbruni@alice.it

• Franca De Santis, Curatrice: terradeipadri.ass@libero.it