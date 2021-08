di Tonino Atella

E’ in via di conclusione l’intervento per realizzare l’eliporto di Pozzilli, un servizio di diversa utilità in ambito sociale. Potrà infatti servire, stando alle finalità per le quali è stato pensato,come protezione ambientale ma anche per tutelare la salute umana. Iniziati i lavori lo scorso anno, questi appaiono ormai in dirittura d‘arrivo col grosso dell’intervento praticamente eseguito, tanto che si prevede a medio termine l’inizio dell’utilizzazione del complesso. Tale nuovo eliporto é sorto lungo la provinciale che partendo dalla Statale 85 Venafrana immette a Pozzilli da sud ed è ben visibile sulla destra della stessa arteria, che praticamente fiancheggia. Nei pressi del servizio in tema sono stati anche tagliati numerosi alberi, si pensa per la maggiore e migliore visibilità di tale nuovo eliporto di Pozzilli. Bene sarà comunque rimuovere tante tonnellate di legno momentaneamente a terra onde prevenire problemi di sorta.