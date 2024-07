di T.A.

Le strade urbane venafrane sono in rifacimento, e quindi piene di buche ed avvallamenti. Di conseguenza ne soffrono, ed anche tantissimo, coloro che sono costretti a spostarsi coi deambulatori date le loro precarie condizioni fisiche. La denuncia di una pensionata : “E’ impossibile muoversi a Venafro -afferma la donna- in quanto per il ripristino di strade e piazze, dopo averle “grattate” per tornare a stendervi il manto asfaltato, passano settimane ! Personalmente rischio di finire a terra dati gli avallamenti in atto, che restano per giorni prima di aggiustare piazze e strade. Certo, i lavori vanno eseguiti ma il loro completamento va eseguito nel più breve tempo possibile. Viceversa noi che ci spostiamo coi deambulatori siamo costretti a restare a casa, data la difficoltà di procedere in strada”.