di Tonino Atella

L’iniziativa promossa dal Centro Culturale “Concetta D’Antonio”.

Tutti i Comuni, nel periodo, s’ingegnano, promuovono e si attivano per interessare ed ospitare turisti e visitatori, oltre che le collettività locali. A tanto non sfugge il Centro Culturale “Concetta D’Antonio” di Frosolone che per l’intero mese di luglio propone “Teseide”, con un ricco programma d’intrattenimento al fine d’interessare tutti i gusti. Si era iniziato il 3 luglio scorso con “Ufo” di Nico D’Alessandro e Handpam Drummer e “Attraversamenti d’Arte in Molise” con l’artista e ricercatore Dante Gentile Lorusso e si proseguirà sabato 10 luglio (h 17.00) con l’approfondimento su “Sanniti e territorio : il caso studio delle fortificazioni Civita e Colle le Case in agro di Civitanova del Sannio”, relatrice l’archeologa Francesca Di Palma. Quindi sabato 17 luglio (h 17) sarà la volta della relazione di Emanuele Troisi su “Il doppio volto di Afrodite. Storia di un mito da Omero a Pierre Louys”, mentre il successivo 24 luglio (h 17.00) appuntamento col giornalista Nicola Mastronardi che dirà di “Chi ha inventato l’Italia ? Numismatica delle Confederazione Italica durante la guerra sociale, 91-88 a.C.”. A seguire spazio alla fisarmonica di Leonardo Prezioso, valente musicista. Quindi la conclusione del tutto il 31 luglio (h 17.00) con “Blues Wave”, interpretato dal duo Angela Tesone (voce) e Manuele Marinaro (chitarra). Gli appuntamenti presso Villa Artemide, in piazza Alessandro Volta a Frosolone.