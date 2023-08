LE QUATTRO SERATE CONCLUSIVE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE MARIO LANZA 2023 DI FILIGNANO

“Benvenuti a Filignano, origine di Mario Lanza, ambasciatore del Bel Canto”. Così la datata tabella turistica -in parte corrosa dal trascorrere del tempo … – all’ingresso ovest del paese collinare situato nel territorio del Parco Nazionale Abruzzo/Lazio/Molise, tabella che attesta la vicinanza della comunità del posto ad uno dei suoi “figli” storici prediletti, il tenore italo/americano del primo ‘900 Mario Lanza, voce autorevole ai suoi tempi e figlio del filignanese Alfredo Cocozza e dell’abruzzese Maria Lanza, dalla quale poi il giovane tenore/attore ricaverà il proprio nome d’arte. Ed esattamente nella settimana in corso la cittadina, su iniziativa dell’Associazione Mario Lanza presieduta da Michel Rongione che decenni addietro ideò l’appuntamento aprendo Filignano al grande pubblico italiano ed internazionale, in questa settimana-si scriveva- Filignano sta ospitando l’annuale Festival Internazionale Mario Lanza, appuntamento col “bel canto” giunto alla XXXIII^ ed.ne. Era iniziato il 15 scorso e proseguirà sino al 20 agosto prossimo in piazza Municipio, ai piedi della chiesa madre. Nelle prime tre serate, contraddistinte da tanta partecipazione popolare, sono state proposte la Carmen, rinomata opera lirica di Bitzet, il Progetto Ipazia con musiche d’autrice ed il concerto del soprano Laura Verrecchia, già allieva della Ricciarelli ed oggi affermata interprete di importanti opere liriche. Da questa sera invece i quattro appuntamenti conclusivi. Prima “Neapolitown Live” con tenori, chitarra e basso, quindi il 19 “Una voce, una fisarmonica” con Antonella Ruggiero e Renzo Ruggieri, prima della serata conclusiva del Festival di domenica 20 agosto col Gran Galà della Lirica, interpretato dal soprano Chiara Taigi, dal tenore Joan Lainez e dall’Orchestra Internazionale diretta dal M° Leonardo Quadrini. Estate molisana quindi all’insegna del “bel canto” e dell’arte musicale, binomio che impreziosisce la nostra regione, assolutamente attiva e tale da meritare il massimo delle attenzioni.

T.A.