L’on Elisabetta Lancellotta (FdI) lascia il consiglio comunale di Isernia.

Le subentra Eugenio Kniahynicki, primo dei non letti di FdI e già assessore nella precedente legislazione municipale pentra.

Conferenza stampa a Isernia per l’avvicendamento nelle fila di Fratelli d’Italia al Comune di Isernia tra l’on. Elisabetta Lancellotta ed Eugenio Kniahynicki, primo dei non eletti del partito della Meloni. La parlamentare, come da lei stessa spiegato, ha lasciato l’assise civica pentra sia per dedicarsi in toto all’attività parlamentare e sia in ossequio agli indirizzi del proprio partito che non gradisce le doppie cariche politiche. “Lascio per dedicarmi al Parlamento Nazionale –la spiegato la giovane esponente politica di FdI- in modo da espletare al meglio il ruolo politico che mi compete. Ringrazio quanti hanno avuto fiducia in me votandomi al Comune di Isernia e lascio il seggio al collega di partito ed ex assessore municipale isernino, Eugenio Kniahynicki”. Questi nel ringraziare la parlamentare ha ricordato il ruolo di Fratelli d’Italia a Isernia nel corso degli anni, ribadendo il proprio impegno futuro. “FdI ha saputo rialzarsi, dopo precedenti insuccessi, sia a livello locale che regionale -ha tenuto a dire il neo consigliere comunale pentro, già nell’assise nelle legislazioni precedenti- e la netta affermazione alle recenti regionali del Molise ne è la positiva conferma. Mi prodigherò per rappresentare al meglio le istanze del territorio”. Alla conferenza stampa per l’avvicendamento Lancellotta/Kniahynicki era presente tra gli altri il capogruppo di FdI Pietro Paolo Di Perna.