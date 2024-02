di T.A.

Grande festa e tantissima allegria a Isernia in casa della dott.ssa Dorotka Kniahynicki e Giacinto Freda. Ad allietare tutti è arrivata la dolcissima Sara, i cui primi vagiti hanno riempito l’Ospedale SS. Annunziata di Chieti dove è avvenuto il lietissimo evento. Contentissimo il fratellino Leonardo, nonché i nonni Rosalia, Tina, Costantino e Michele. A tutti, mamma e papà in primis, gli auguri per il felicissimo evento, alla piccola

Sara gli auspici per una vita ricca di gioie, serenità e sorrisi.