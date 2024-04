di T.A.

SI DECIDERA’ IN EXTREMIS IL TITOLO DI CAPOCANNONIERE DELL’ECCELLENZA CALCISTICA MOLISANA 23/24 . IN CORSA PANICO (VENAFRO) E BAINOTTO (ISERNIA) CON 23 RETI CIASCUNO ALL’ATTIVO E SIVILLA (GUGLIONESI) CHE INSEGUE CON 22 REALIZZAZIONI.

A 90’ dal triplice fischio finale di chiusura dell’eccellenza calcistica molisana 2023/24 c’è ancora qualcosa da decidere ed assegnare. Non certo la vittoria finale del campionato, andata con merito al Città d’Isernia che l’ha spuntata sull’Alto Casertano, duo che ha distanziato nettamente il resto del girone, bensì il titolo del più prolifico tra gli attaccanti, alias quello di capocannoniere. Ad una gara dal termine della stagione (che si conclude domenica prossima 5 maggio), resta infatti in bilico l’ambito traguardo del capocannoniere. Con una sola giornata da disputare, questa l’attuale classifica CANNONIERI : in testa, appaiati con 23 reti ciascuno, Nicola PANICO del VENAFRO e Lago Thomas BAINOTTO del CITTA’ DI ISERNIA, segue con 22 reti all’attivo Andrea SIVILLA del GUGLIONESI. Tutto quindi si deciderà col prossimo conclusivo turno che vedrà l’ISERNIA ricevere il Boiano, il VENAFRO far visita al Castel di Sangro ed il GUGLIONESI viaggiare alla volta di San Pietro. Chi la spunterà tra PANICO, BAINOTTO E SIVILLA, fregiandosi del titolo di capocannoniere calcistico molisano 23/24 ? Ancora 90’ ed arriverà la risposta ufficiale.