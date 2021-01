Nell’arco della giornata, i Carabinieri della Compagnia di Termoli hanno effettuato diversi controlli sul territorio ed in particolare nei Comuni di Termoli (CB) e Montenero di Bisaccia (CB). Complessivamente sono stati sottoposti a controllo 29 veicoli, 35 persone ed effettuate 5 perquisizioni d’iniziativa tra veicolari, personali e domiciliari.

Nel corso dei mirati servizi perlustrativi di controllo del territorio, in particolare, i Carabinieri del N.O.R. Sezione Radiomobile della Compagnia di Termoli hanno fermato in Termoli lungo via Corsica, all’interno della locale zona artigianale, un’autovettura con a bordo 4 soggetti originari del casertano, rispettivamente di anni 43, 39, 22 e 17 anni, di cui i primi 3 con precedenti di polizia.

Gli stessi, al momento del controllo, apparivano agitati e non sapevano giustificare la loro presenza in quel luogo ed in orario notturno. I militari quindi decidevano di procedere a perquisizioni personali e veicolare d’iniziativa, rinvenendo all’interno dell’abitacolo del veicolo numerosi arnesi da scasso.

Alla luce di quanto accertato, quanto rinvenuto veniva pertanto sottoposto a sequestro in attesa di essere depositato presso il competente ufficio corpi mentre i 4 venivano deferiti alle competenti Autorità Giudiziarie, ai sensi degli articoli 110 e 707 del Codice Penale, per concorso in possesso ingiustificato di chiavi alterato o di grimaldelli.

Nell’ambito del medesimo contesto operativo, si procedeva inoltre ad avviare la prevista procedura per l’irrogazione dei fogli di via a carico dei suddetti, nonché a sanzionarli per un importo complessivo di 2.613,32 euro, ai sensi dell’articolo 4 del Decreto Legge 19/2020 in relazione al D.P.C.M. del 3 dicembre 2020 in materia di Covid-19, avendo circolato fuori dai confini regionali di residenza/domicilio e/o dai limiti orari consentiti.

Proseguiranno anche nei prossimi giorni, nell’ambito delle più ampie direttive impartite dal Comando Provinciale Carabinieri di Campobasso, le attività di controllo da parte della Compagnia di Termoli, allo scopo di arginare – sia in via preventiva che repressiva – i reati predatori e le violazioni della vigente normativa volta ad arginare l’attuale emergenza pandemica, anche al fine di fornire ai cittadini un’adeguata sicurezza reale sul territorio ed una sempre maggiore percezione della stessa.