La Camera di Commercio del Molise organizza a Termoli, il giorno 12 Luglio a partire dalle ore 18:30, un evento di presentazione degli strumenti e dei progetti messi in campo nell’ultimo anno per lo sviluppo e la promozione del turismo e per la valorizzazione del patrimonio culturale. Finalità, queste ultime, inserite tra le nuove funzioni istituzionali delle Camere di Commercio dalla recente riforma che ha coinvolto le istituzioni camerali.

Nel suggestivo scenario di Cala Sveva la Camera di Commercio illustrerà, alla presenza del Presidente della Regione Donato Toma e dell’Assessore al Turismo Vincenzo Cotugno, gli strumenti sviluppati dal sistema camerale che pongono come elementi centrali le destinazioni individuate come attrattori turistici a livello regionale. Il turismo è in grado di rappresentare un potente volano per il rilancio del sistema-Paese. Negli ultimi due anni il sistema delle Camere di Commercio ha investito in questa direzione 65 milioni di euro realizzando 220 azioni progettuali.

Il settore turistico inoltre vive con pienezza gli effetti della rivoluzione digitale facendosene portatore ed anticipatore. Il web sta diventando sempre di più la porta d’accesso privilegiata dei turisti. Il 24% dei viaggi e vacanze viene oggi acquistato su piattaforme on line. Le prenotazioni da mobile rappresentano il 18% delle transazioni digitali, 4 anni fa non superavano la quota del 4%. Solo 10 anni fa un terzo delle imprese si commercializzava sui grandi portali online, oggi è l’82%. Il web, inoltre, influenza le scelte di destinazione della vacanza di 4 turisti su 10, quattro volte di più di 10 anni fa.

Per affrontare un fenomeno così dinamico e complesso c’è la necessità di costruire strumenti e metodologie all’altezza della sfida imposta dall’intensità e velocità dei cambiamenti in atto. Solo in questo modo si potranno fornire strumenti utili per programmare interventi adeguati. Per questo in apertura verranno innanzitutto presentati i risultati del progetto “La valorizzazione del patrimonio culturale e del turismo”. Saranno in particolare illustrate dalla società camerale ISNART (Istituto Nazionale Ricerche Turistiche) la piattaforma “SIMOO – Mappa delle opportunità” e l’Osservatorio sull’economia del turismo delle Camere di commercio “Big data e l’intelligenza artificiale al servizio del turismo”. Inoltre alcune avanguardie aziendali in ambito turistico individuate dall’Ente camerale racconteranno le proprie esperienze imprenditoriali.

A seguire, l’Università degli Studi del Molise relazionerà sullo stato dell’arte in merito alla realizzazione di un ecosistema digitale e portale sul turismo molisano inserito in un progetto specifico portato avanti e fortemente voluto dalla Camera di Commercio del Molise denominato “Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del tessuto imprenditoriale”. L’obiettivo del progetto è valorizzare gli attrattori turistici regionali, attraverso la creazione e lo sviluppo di prodotti turistici in grado di rendere al turista l’unicità del territorio e della sua esperienza di vacanza che trasmette il soggiornare in Molise.

La finalità dunque è quella di costruire un modello di sviluppo territoriale per le imprese nel turismo, in grado di avviare il processo di ricostruzione dell’offerta nella costituzione di veri e propri prodotti turistici pensati sul territorio, adottati dalle sue imprese, promossi e comunicati alla domanda potenzialmente interessata a tali specificità attraverso la creazione di un portale e di un ambiente virtuale riservato alle imprese per lo scambio commerciale e per la formazione (attività di e-learning e knowledge sharing).

Prevista infine, a conclusione dell’evento, una tavola rotonda, durante la quale le Istituzioni presenti e le rappresentanze imprenditoriali dialogheranno sulle prossime prove da affrontare per lo sviluppo del turismo molisano. Considerata l’utilità di momenti di confronto su temi che rappresentano importanti sfide comuni da affrontare nella nostra regione, l’evento è rivolto a tutte le Istituzioni, Associazioni di categoria e imprenditori della regione. Per partecipare è necessario registrarsi sul link disponibile sul sito e sulla pagina Facebook della Camera di Commercio del Molise.