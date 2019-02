Novità sulla ricostruzione post-sisma 2002 e sul pagamento alle imprese arrivano direttamente dal presidente della Regione Molise, Donato Toma, impegnato a Roma con i lavori della Conferenza delle Regioni.

«La Regione Molise – fa sapere il governatore – ha provveduto a liquidare, tra ieri ed oggi, circa 29 milioni di euro per i pagamenti alle imprese edili: 14 mln anticipati all’Agenzia per la Ricostruzione post-sisma 2002 e circa 15 mln trasferiti alle Amministrazioni locali per pagare le opere in corso».

«Una grande boccata d’ossigeno – osserva – per rilanciare il settore dell’edilizia e l’intero indotto ad esso collegato».

«Proseguiamo con la nostra politica improntata alla massima concretezza – aggiunge Toma – nella consapevolezza che la ripresa economica del nostro territorio sia un obiettivo lungo, faticoso, ma raggiungibile».