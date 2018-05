La Camera di Commercio del Molise organizza per il 24 maggio – alle ore 15.00 – l’evento “Piano Impresa 4.0: un futuro SMART per la tua azienda”.

Incontro informativo finalizzato ad illustrare gli strumenti “digitali” che il sistema camerale mette a disposizione delle imprese a supporto del processo di digitalizzazione e il complessivo Piano nazionale Impresa 4.0, con l’obiettivo di sostenere e rilanciare la competitività attraverso opportunità di innovazione digitale.

In particolare, saranno presentati a tutte le aziende partecipanti:

– i servizi dedicati alla diffusione della cultura e della innovazione digitale, offerti dal PID – Punto Impresa Digitale, alle imprese molisane che intendono approcciare gli strumenti offerti dal Piano Impresa 4.0;

– le opportunità e gli aspetti innovativi delle tecnologie abilitanti individuate dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Piano Nazionale Impresa 4.0;

– i diversi strumenti che ogni Camera di Commercio mette a disposizione delle imprese – CNS e SPID – per dialogare in modo veloce e sicuro con le Pubbliche Amministrazioni, Cassetto digitale – per avere sempre a disposizione le informazioni ed i documenti ufficiali della propria impresa, Fattura elettronica verso imprese e privati e verso la PA.

Nel corso dell’incontro, inoltre, i partecipanti avranno anche l’opportunità di richiedere e ricevere le credenziali SPID, il Sistema Pubblico di identità digitale che ben presto sarà l’unico canale disponibile per imprese e cittadini per accedere ai servizi di tutte le pubbliche amministrazioni.

L’evento rientra nell’ambito delle attività del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio del Molise, struttura messa a disposizione con lo scopo di diffondere la conoscenza sulle tecnologie, offrendo orientamento e supporto nella scelta di soluzioni, investimenti e incentivi disponibili a favore delle micro, piccole e medie imprese di tutti i settori economici.

I PID (Punto Impresa Digitale) fanno parte del Network Nazionale Industria 4.0, nato per volere del Ministero dello Sviluppo economico con l’obiettivo di accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0 e inserito all’interno del Piano Nazionale Industria 4.0 che, attraverso numerosi strumenti, punta a rilanciare la competitività delle imprese italiane, sostenendole nei loro programmi di investimento e di innovazione.

Per iscriversi all’evento è necessario compilare il form disponibile sul sito istituzionale della Camera di Commercio del Molise, sulla pagine Facebook e sulla pagina Twitter. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il PID alla mail [email protected] e al numero 0874-4711.