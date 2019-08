Importanti novità in casa Nuova Atletica Isernia. La società pentra nei prossimi due anni, con opzione sul terzo, sarà accompagnata dal main sponsor Traslochi Biscotti, l’azienda isernina specializzata in traslochi nazionali ed internazionali, che è partner storico della società pentra, la quale ringrazia la Gate Lab che per dieci anni ha sostenuto con passione ed entusiasmo i progetti della NAI.

Grande soddisfazione per l’accordo raggiunto è stata espressa dal numero uno della NAI Agostino Caputo: “Questa collaborazione ci permette una programmazione sull’arco di più stagioni, elemento fondamentale quando si lavora con il settore giovanile e sul sociale. Sono certo che con Biscotti, che da anni collabora con noi e ne condivide gli obiettivi, faremo grandi cose”.

A partire dalla CorrIsernia 2019 in programma domenica 29 settembre. Il format della manifestazione sportiva, che chiosa il cartellone del Settembre Isernino, è ormai più che consolidato: grande attenzione sarà riservata agli istituti scolastici della città con il Corrilascuola che rappresenta il clou della manifestazione al pari della gara all’americana. In questa edizione, però, la NAI moltiplica il suo impegno con un premio, tra quelli messi in palio per le scuole, riservato all’istituto più numeroso della provincia che, come accade per quelli della città di Isernia, saranno contattati e visitati dai responsabili del settore promozionale nelle due settimane che precedono la gara.

Per questa 16^ edizione organizzata con la collaborazione dell’Assessorato allo Sport della Regione Molise e, soprattutto, con la collaborazione, mai così importante, dell’assessorato allo Sport del Comune di Isernia, la società arancio si aspetta, visto il rientro nel circuito Corri Molise, qualche numero in più per la gara competitiva di 10km.

Un contatto prestigioso, grazie all’impegno del bojanese don Pasquale Castrilli, è stato preso con l’Atletica Vaticana, interessata tra l’altro anche al Charity Program, riproposto con convinzione, visto il successo della passata edizione; programma al quale ha già fornito il suo entusiastico appoggio l’azienda IZZI Fai da Te che si presenterà con il proprio logo “Izzi – Fai da Te per il Sociale”.

Un’altra adesione su questo fronte è arrivata dal Lions Club di Isernia. Il presidente Mario Fuschino, inoltre, ha assicurato la presenza in piazza della Repubblica di una postazione per il controllo del diabete, progetto di punta del club internazionale. Si attende a giorni anche la riconferma sul Charity Program del Conad Adriatico dei fratelli Raspa. Sempre dal punto di vista sociale sono riconfermate, inoltre, le collaborazioni storiche con AVIS, AIC, ENPA e Arci Immigrati.

Sport, scuola e sociale senza dimenticare la cultura con il Museo del Paleolitico promosso grazie all’attività dell’associazione Me.Mo Cantieri Culturali. Un’altra importante partnership culturale è stata intrapresa anche con il MuseC, il Museo dei Costumi del Molise che per l’occasione propone visite guidate gratuite alla propria collezione di costumi tradizionali.