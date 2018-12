L’operazione è scattata questa mattina all’alba. I Carabinieri hanno eseguito sei arresti e diverse perquisizioni, nel corso delle quali è stata rivenuta sostanza stupefacente del tipo cocaina, marijuana e hashish. Tra gli arrestai anche la figlia di un boss del clan dei Casamonica.

Alle operazioni hanno preso parte anche i Carabinieri provenienti anche dal comando di Chieti ed è stato utilizzato per sorvolare la zona un elicottero decollato da Pratica di Mare. Gli arrestati si trovano in stato di fermo presso la Compagnia dell’Arma di Venafro. I dettagli dell’operazione saranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma in mattinata in Procura a Isernia.