SI CERCA UN CORRISPONDENTE TERRITORIALE DI PUGLIE, MOLISE E BASILICATA PER L’ENTE FERROVIE STATALI

La scadenza è il 15 gennaio prossimo, termine entro il quale va prodotta da giornalisti interessati la domanda per la comunicazione esterna delle Ferrovie dello Stato. I requisiti richiesti sono l’iscrizione all’ordine giornalisti e la laurea magistrale per divenire corrispondente territoriale dell’ente ferrovie di Puglie, Molise e Basilicata. I dettagli. Il Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ha indetto una nuova selezione aperta ai laureati. Si assume un corrispondente territoriale per la struttura Communication e Comunicazione esterna territoriale della società Ferrovie. Le sedi previste sono situate in Puglie, Molise e Basilicata. I candidati prescelti avranno la possibilità di lavorare in una delle aziende più grandi d’Italia occupando una posizione di grande rilievo. La comunicazione in tale azienda occupa un ruolo centrale. Di fondamentale importanza è anche la comunicazione interna nel gruppo, permettendo ai dipendenti di lavorare meglio ed avere chiari gli obiettivi dell’azienda. I requisiti per partecipare alla selezione : competenza linguistica in inglese, laurea magistrale in comunicazione e giornalismo, contatti con giornalisti locali, abilitazione a giornalista professionista o pubblicista, conoscenza pacchetto office, esperienza pregressa nel settore specifico, conoscenza proprio territorio, capacità di analisi, orientamento problem solving e team working. La domanda può essere consegnata solo onlIne. L’inserimento è con contratto a tempo indeterminato. Info, Ferrovie dello Stato.

di T.A.