di T.A.

E’ INTERVENUTO IL DR. GIANNI TROISE, UNO DEI PIU’ FAMOSI CARDIOCHIRURGHI ITALIANI.

Un importante convegno scientifico si è appena tenuto all’Ordine dei Medici del capoluogo pentro, con l’attenzione incentrata sulla sindrome coronarica acuta. Responsabile scientifico il dr. Carlo Olivieri, è stato relatore dell’appuntamento il dr. Gianni Troise, molisano che opera a Brescia ed uno dei più famosi cardiochirurghi italiani. Ad organizzare l’appuntamento è stato l’Ordine de Medici pentro. Nella circostanza si è parlato della possibilità di salvare gli infartuati mercé il fattore tempo e gli stand coronarici. Il tutto come autentica rivoluzione nella cardiologia moderna, giuste le affermazioni del predetto professionista molisano nel corso del convegno. Occorre però, è stato asserito, fare presto, intervenendo entro 60 minuti, altrimenti le speranze di sopravvivenza scendono vistosamente. Ergo, è stata la conclusione dell’appuntamento scientifico pentro, l’importanza di avere in Molise un minimo di tre cardiologie funzionanti h 24 quanto meno a Campobasso, Isernia e Termoli, fermo restando la necessità di coprire con identico servizio anche le altre aree geografiche molisane, come quelle di Venafro ed Agnone.

Dr. Gianni Troise