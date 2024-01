di T.A.

E’ il titolo del manuale di tiflologia del prof. Condidorio in presentazione il 25 gennaio alla GeaMedica di Isernia

L'ultima opera editoriale del prof Marco Condidorio, Tiflologo esperto di inclusione scolastica e docente di Tiflologia presso l'Università degli Studi del Molise nei corsi TFA e nell'Insegnamento di Tiflologia teorico-applicata sempre per il medesimo Ateneo. Condidorio manifesta la preoccupazione circa la deriva di tutti i diritti conquistati con grande fatica dalle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità, in particolare visiva tra cui cita con orgoglio l'Associazione Disabili Visivi APS-ETS per il Molise di cui è Presidente regionale e per la quale coordina le attività dell'ufficio nazionale Scuola/formazione presso il MIM. La deriva è rappresentata dalle discriminazioni di cui si legge ogni giorno sulla stampa nazionale: l'ultimo evento è quello di una ragazza rifiutata dai titolari di un cinema perché accompagnata dal proprio Cane guida essendo lei persona non vedente. Pare le sia stato detto "Perché una ragazza non vedente dovrebbe venire al cinema col cane guida?" La risposta tesa a stigmatizzare questa ed altre discriminazioni è contenuta nell'ultima opera tiflologica, in ordine cronologico, dove il fenomeno "discriminazione" è trattato trasversalmente per ogni ambito sociale, dalla famiglia alla Scuola, dal lavoro al tempo libero. Il manuale di Tiflologia uscito il dicembre scorso, ha anche lo scopo di proporre un paradigma di consapevolezza, conoscenza e accoglienza della condizione di disabilità visiva, sia questa la cecità totale piuttosto che la condizione di ipovisione grave. Accade sempre più di frequente che, la persona con disabilità vive sulla propria pelle l'emarginazione di una società profondamente "escludente" e dunque poco inclusiva. Ciò succede per il timore di doversi misurare con chi, "quasi involontariamente", è ritenuta la persona poco competitiva, performante. La competizione, l'essere performanti appartiene nell'immaginario collettivo alle persone "sane" non "malate". Dunque, chi non ha difetti, solo perfezioni. Così può succedere che vi siano persone che si sentono in diritto di vietare l'ingresso ad una persona non vedente, perché "tanto che entra a fare in un cinema chi non può vedere le immagini?". Ci si chiede allora:" Ma per chi è stato scritto quest'ultimo volume di Tiflologia?". E'stato pensato e scritto per tutti, perché la persona non vedente o ipovedente grave la si può incontrare sempre e in ogni contesto sociale. Questa è una delle motivazioni che ha convinto l'autore a parlare di interventi educativi precoci, strutturati in relazione all'età e all'insorgenza della disabilità. Non solo rivolti alla persona con disabilità visiva ma a tutte le persone, al fine di impartire quelle conoscenze indispensabili a formare responsabilmente i futuri cittadini sulle criticità per chi vive la condizione della cecità in prima persona. "Questo e tanti altri argomenti, disegnano la trama del volume scritto non solo per studenti dei corsi per il sostegno didattico, per gli insegnanti curriculari e per gli operatori tiflologici, ma anche per gli studenti della secondaria di secondo grado e per i genitori, perché la persona con disabilità visiva la si incontra sempre, in ogni luogo, in tutte le attività del quotidiano, compresa quella dell'istruzione presieduta dalla Scuola. Questa la ragione per la quale questo libro può star bene nelle mani di chiunque, di un Sindaco, di un Direttore di banca o di un supermercato, di un Dirigente scolastico, di un funzionario pubblico a qualsiasi livello. Dunque anche tra le mani di uno studente delle superiori di secondo grado". Nei prossimi giorni sarà tenuta presso la sala congressi dei Rotary di Isernia, la presentazione del libro, programmata secondo il calendario per promuovere l'opera dell'autore e dell'editore Volturnia Edizioni, per presentare il volume "Imparare a non vedere per comprendere quel che c'è e cogliere quel che non c'è". Per l'occasione, all'ingresso sarà possibile acquistare l'opera ad un prezzo speciale per i partecipanti e richiedere l'autografo dell'Autore. Il volume è già disponibile sulle diverse piattaforme destinate all'acquisto dei libri e presso la libreria Della Corte a Isernia.