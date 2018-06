Fratelli d’Italia mantiene gli impegni: presentata in Parlamento la proposta di legge per l’abolizione dell’anomalia tutta italiana della sedicente “protezione umanitaria”, attraverso la quale gli uffici della Questura rilasciano arbitrariamente ogni anno decine di migliaia di permessi di soggiorno a persone sbarcate illegalmente in Italia e che non hanno diritto alla protezione internazionale. I numeri parlano chiaro: solo l’8% di chi sbarca ha diritto allo status di rifugiato, ma ad un ulteriore 25% lo Stato Italiano regala la “protezione umanitaria”. È ora di ripristinare la legalità e il buon senso.