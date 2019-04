Con oltre 600mila imprese, il 9,9% del totale, alla fine del 2018 l’imprenditoria straniera si conferma una componente strutturale del tessuto imprenditoriale italiano.

Di queste, 470mila (l’80% circa) sono micro-imprese individuali.A confermare l’ampiezza di questo fenomeno i dati relativi agli insediamenti a livello comunale di attività economiche individuali guidate da persone immigrate, elaborati da Unioncamere-InfoCamere sulla base dei registri delle Camere di Commercio.

Al 31 dicembre dello scorso anno, erano infatti solo 400 i Comuni italiani “senza almeno un’impresa individuale con titolare straniero (5%). All’estremo opposto, nei restanti 7.500 Comuni sono poco più di 100 quelli in cui si possono contare almeno 500 attività economiche di immigrati: poco meno di 220mila imprese che rappresentano il 46% di tutto l’universo delle aziende individuali di immigrati.

Il Registro delle imprese mostra che tra i 107 Comuni con più di 500 imprese individuali di stranieri, la graduatoria per peso percentuale pone sul podio più alto Casandrino (in provincia di Napoli), con il 58,3% di imprese straniere sul totale delle imprese individuali del territorio. A seguire, troviamo Castel Volturno (Caserta) con il 54,7% e Sesto Fiorentino (Firenze) dove si sfiora il rapporto uno a due (49,7%).

In Molise al 31 dicembre 2018 solo 12 comuni su 136 erano senza almeno un’impresa individuale con titolare straniero, testimoniando una presenza di imprenditori individuali stranieri lievemente inferiore al dato nazionale.

Di questi, 8 comuni si trovano in provincia di Isernia (rappresentando quindi il 15% della totalità dei comuni della provincia) e 4 nella Provincia di Campobasso, che conseguentemente presenta il 95% dei comuni con almeno un’attività a titolarità straniera. In termini percentuali, a pesare di più è lo zero registrato nel comune di Spinete che, tra quelli privi di imprese con titolare straniero, registra il maggior numero di imprese individuali (135).

Tra i 136 Comuni, il podio per numero assoluto di attività condotte da stranieri va al capoluogo di regione, con 209 imprese, seguito da Termoli e Isernia e il dato non sorprende poiché sono i comuni con il maggior numero di imprese individuali in generale.

Analizzando invece il peso relativo delle imprese individuali straniere sul totale delle imprese individuali registrate nei singoli comuni è la provincia di Isernia ad avere i dati più significativi. Il primato spetta infatti al comune di Sant’Angelo Del Pesco dove il 31,8% delle imprese individuali ha un titolare straniero, seguito dai comuni di Pettoranello Del Molise (27,3%) e di Sessano del Molise (21,9%).

Primo tra i comuni della Provincia di Campobasso, all’ undicesimo posto nella graduatoria generale, il comune di Guardialfiera, che con 24 imprese individuali con titolare straniero raggiunge il 20,2% rispetto alla totalità delle imprese individuali presenti.