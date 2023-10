di redazione

lo dice l’ANAC, l’Autorità nazionale anticorruzione in merito a ripetuti affidamenti alla stessa impresa, per commesse che rientrano nello stesso settore di servizi. Lo fa attraverso l’atto del presidente del 13 settembre 2023, con cui ha definito illegittima la gestione, da parte di un comune della provincia di Caserta, del servizio di recupero, trattamento e riciclo della frazione organica dei rifiuti ricorrendo sempre alla stessa azienda dal 2020 ad oggi mediante ripetuti affidamenti diretti e proroghe.

Per quanto riguarda gli affidamenti diretti, scrive l’Anac, il comune ha violato il principio di rotazione degli affidamenti. Anche tenendo conto della sospensione di tale principio introdotta dalla normativa emergenziale, in vigore tra il 16 luglio 2020 e il 31 luglio 2021, emerge che la maggior parte (dieci su dodici) degli affidamenti consecutivi alla stessa impresa effettuati negli ultimi quattro anni non ricadono nell’intervallo temporale della moratoria prevista dai decreti approvati nel periodo pandemico.

Nel complesso, quindi, l’affidamento in questione non rispetta i principi di libera concorrenza e parità di trattamento che governano i contratti pubblici, con l’effetto di favorire sempre la stessa impresa che ha operato in regime di monopolio per diversi anni, non dovendo sostenere alcun confronto competitivo (ad eccezione della procedura negoziata del marzo 2021, aggiudicata alla stessa impresa).

Inoltre, il Comune non ha formalizzato i contratti di appalto con l’esecutore del servizio in contrasto con le norme sulla contabilità pubblica, secondo cui i contratti della pubblica amministrazione devono essere predisposti obbligatoriamente in forma scritta. Anac sottolinea anche la violazione degli obblighi di trasparenza visto che di tali affidamenti non vi è traccia nella sezione Amministrazione Trasparenti/Bandi e contratti sul sito istituzionale del Comune.