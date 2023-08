di T.A.

VIGILIA DELL’ATTESO OMAGGIO A MARIO LANZA IN PIAZZA MUNICIPIO A FILIGNANO

Dal 14 al 20 agosto prossimi piazza Municipio di Filignano (dopo l’esodo di qualche anno all’accogliente aia della frazione Mennella) si appresta ad ospitare l’evento artistico/musicale atteso da tanti : la XXXIII^ edizione del Festival Internazionale dedicato all’indimenticabile tenore ed attore italoamericano Mario Lanza, il cui papà Alfredo Cocozza era originario di Filignano. L’uomo, sposato con l’abruzzese Maria Lanza, per trovare lavoro e dare un futuro ai suoi cari emigrò negli Usa ad inizio ‘900 giusto come facevano tanti italiani del meridione e nel nuovo continente venne alla luce il piccolo che poi da grande diventerà celebre sia per la magnifica voce da tenore e sia per le qualità recitative. E una volta prossimo ad entrare nel mondo della lirica e quindi della cinematografia il giovane prese il nome d’arte di Mario Lanza, ricavandolo appunto dalle generalità anagrafiche della madre Maria Lanza. Mario Lanza fece ben presto passi da gigante in campo artistico e soprattutto la sua voce conquistò gli appassionati del “bel canto” nel mondo intero. Mario Lanza quindi una celebrità indiscussa internazionale, senza mai dimenticare però le origini dei genitori, tanto da tornare spesso a Filignano con la propria famiglia a ritrovare ambienti e personaggi a lui cari. Un legame mai interrottosi nonostante il tempo e le distanze e Filignano da trentatre anni continua a ricordare il personaggio e la sua voce. La cosa avviene annualmente in piena estate -quando cioè tanti filignanesi emigrati in mezza Europa e in altri continenti rientrano in Molise per le ferie estive- col Festival Internazionale Mario Lanza promosso dall’Associazione Mario Lanza presieduta dal dinamico Michel Rongione, appuntamento cresciuto negli anni e giunto col 2023 alla XXXIII^ edizione. Quest’anno si aprirà il 14 agosto con l’opera Carmen di Bizet, quindi il 15 sarà la volta di “Progetto Ipazia” musica d’autrice, il 16 toccherà al soprano locale Laura Verrecchia in concerto, a seguire il 17 “Live to tell” le canzoni di Madonna, il 18 toccherà a “Neapolitown Live”, il 19 spazio a “Una voce, una fisarmonica” con Antonella Ruggiero e Renzo Ruggieri ed infine la chiusura del 20 agosto affidata al Gran Galà della Lirica col soprano Chiara Taigi, il tenore Joan Lainez e l’Orchestra Internazionale diretta dal M° Leonardo Quadrini, apprezzata presenza storica del Festival Lanza. Info e prevendita 334/7955718 o biglietteria.lanza@libero.it.