di T.A.

I PERICOLI DEL WEB, DOVE GIRANO MESSAGGI E VIDEO SONORI ALTAMENTE DISEDUCATIVI E FUORVIANTI.

Il web, regno di “tutto e di più”. In taluni casi bello, positivo e gradevole, in tant’altri frangenti di ben diverso tenore e dai contenuti, dai testi ampiamente diseducativi. Ergo, occorre tanta attenzione cestinando d’acchito quanto circola di negativo, onde prevenire conseguenze e comportamenti di vario genere che offendono la persona. Si prendano, giusto per citare, taluni video sonori che circolano in rete e che irradiano musichette i cui testi sono ricchi di allusioni pericolosissime in materia di convivenza civile e di buoni comportamenti sociali. Tali video musicali sono infatti “impreziositi” di espressioni che esortano all’intolleranza verso il prossimo in quanto tale, con esplicite allusioni alla violenza senza riguardo per l’altrui incolumità. Un carosello espressivo spesso con parolacce e termini nient’affatto convenienti, i quali inducono all’inciviltà ed al dispregio dell’altro e dell’altrui incolumità. E il fatto che siffatte “perle” continuino a circolare, sta purtroppo a testimoniare che la loro audience, il seguito è purtroppo pericolosamente alto e consistente in particolare tra i minori, ossia tra i soggetti assai influenzabili e vulnerabili. Ergo, occorrono urgenti misure per arginare ed isolare siffatti prodotti del web diseducativi e pericolosi. L’unico rimedio, pensiamo, sia quello di cestinare d’acchito quanto diseduca ed invita al dispregio dell’altro, usando metodi, espressioni e linguaggi nient’affatto ammissibili. Occorre cioè tornare a lasciar circolare notizie affidabili e positive, cestinando quanto diseduca e porta alla violenza. Un compito/dovere, questo, che è di tutti, senza leggerezza e superficialità alcuna.