di T.A.

Tante positività scaturite dalla Giornata del Volontariato organizzata presso il Tribunale di Isernia. A promuoverla, l’associazione TDDS GUARDIAMO AVANTI col Presidente Alessandro Guastaferro e in collaborazione con la rete Mo.Vi. Nel corso dell’appuntamento i protagonisti sono stati gli studenti delle Superiori Itis/Fermi di Isernia e dell’Istituto di ragioneria di Venafro coi rispettivi docenti. Presenti nella circostanza, ad avvalorare l’importanza della giornata, il presidente del Tribunale di Isernia Giovanni di Vincenzo, l’assessore alle politiche sociali Meda Ruggiero, la responsabile territoriale TDDS per il Molise Teresa Maria Mattei e la consigliera dell’VIII Municipio di Roma, Eleonora Talli. A tenere l’animazione/formazione ha provveduto Anna Ventrella. A margine dell’appuntamento le impressioni a caldo dei protagonisti : “C’è stato grande interesse e coinvolgimento di tutti i presenti, con l’intento pubblicamente espresso di proseguire in un percorso di informazione sul volontariato in ambito scolastico e sociale sull’intero territorio molisano”.