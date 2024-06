di T.A.

Sarà vera o trattasi di pura fantasia, giusto per fare audience, interessare e far sorridere ? A cosa ci si riferisce ? Al video di Tik Tok, qui allegato, dal titolo “I FRATI CRIMINALI”, e sottotitolo “ORA, LABORA ET RAPINA”, che sta girando sul web ovviamente interessando tantissimo, dati i fatti esposti e le citazioni di personaggi storici importanti e località con dovizia di particolari. Tra l’altro vi si narra de “ER FATTARELLO DE VENAFRO”, scritto e musicato da Gioacchino Belli, un episodio di sola presunta valenza storica, ossia veritiero col beneficio d’inventario.