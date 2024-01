di T.A.

IL PARROCO P. CELLUCCI INFORMA DEL CORSO DI OTTO LEZIONI PER RICEVERE LA CRESIMA DA PARTE DI GIOVANI E ADULTI AMBOSESSI

Alle h 18 di sabato 25 maggio prossimo il Vescovo d’Isernia/Venafro, Mons. Camillo Cibotti, amministrerà il Sacramento della Cresima nella Chiesa di S. Caterina di Pozzilli a quanti ne hanno fatto in precedenza richiesta e si sono preparati adeguatamente. Dell’appuntamento e del necessario corso preparatorio di otto lezioni dà informazione dettagliata il Parroco dello stesso Comune, P. Giuseppe Cellucci, come da allegato. Nella circostanza, il sacerdote informa delle date del corso di otto lezioni da frequentare da parte di coloro che intendono cresimarsi. Senza la partecipazione al predetto corso, fa sapere l’uomo di chiesa, non sarà possibile iscriversi per ricevere il Sacramento, che può essere amministrato a giovani, maschi e femmine che ancora non lo hanno ricevuto, nonché alle persone più adulte che desiderano riceverlo.