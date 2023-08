IL VENAFRO SI AFFERMA IN AMICHEVOLE (2-1) SUL ROCCASECCA, PARI CATEGORIA LAZIALE, CON DOPPIETTA DEL NEO ACQUISTO CAPONE

Un Venafro discreto e che deve ancora crescere quello vittorioso domenica al “Del Prete” nell’amichevole col Roccasecca, pari categoria laziale(eccellenza), con doppietta del neo acquisto, il centravanti campano Capone, elemento giovane e dalle interessanti prospettive. Il Venafro schierato inizialmente da mister De Rosa : Roncone, Velardi, Del Giudice, Ianniello, Sabatino, Sorriso, Massaro, De Sanctis, Capone, Bianchi e Aly. Sono quindi entrati diversi under per provare vecchi e nuovi in vista dell’inizio dell’eccellenza molisana fissato per settembre. L’amichevole col laziali. Ospiti più manovrieri e ben disposti in campo, tanto da passare meritatamente in vantaggio con una bella azione corale. Nella circostanza il Venafro denunciava carenze e la necessità del lavoro da fare. Col passare dei minuti comunque i venafrani si organizzavano e in chiusura di primo tempo raggiungevano il pari con una zampata del neo acquisto, Capone. Nella ripresa il Venafro insisteva, gli ospiti calavano e arrivava così la rete ancora di Capone, che firmava la sua prima doppietta con la maglia del Venafro. Nei prossimi giorni nuova amichevole del Venafro e nuovi giocatori in prova per allestire una squadra al meglio. Nel frattempo gli ultras del Venafro credono in una stagione fortunata dei propri beniamini ed anche ieri col Roccasecca hanno fatto sentire sostegno e vicinanza alla squadra. Un buon segnale in prospettiva futura.

T.A.