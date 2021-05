di Tonino Atella

Terza vittoria per il Venafro che regola anche un ostico Sesto Campano (1-0).

Rete venafrana di Felace, subito dopo il rigore fallito da Lombardo. In chiusura doppia espulsione per il Sesto.

VENAFRO: Russo, Fargnoli, Bravaccini, Cipriani, Di Iorio, Velardi, Sisti, Lillo, Felace, Lombardi, Bianchi . Panchina Gierra, Scasserra, Minichiello, Gennari, Pesce, Di Cicco Mattia e Di Cicco Salvatore

SESTO CAMPANO : Gazerro F., Cocozza, Mena, Conte, Papa, Di Baia, Nardelli, Di Donato, Rossi, Guastaferro e Sam Sam . Panchina : Spina, Davide, Forte, Gazerro G., Cea, Sam Sam II e Gazerro A.

Espulsioni : al 50’ Papa e Silvestri, Dirigente del Sesto Campano

Rete : al 18’ Felace

Il Venafro regola col minimo scarto il Sesto Campano (1-0) e si porta a quota 9, punteggio interessante in vista delle semifinali della fase finale dell’eccellenza molisana, mantenendo una posizione utile per accedervi. Non ancora comunque tutto è deciso al riguardo per cui la squadra di mister Capaccione e del DS Gravano dovrà ancora lottare per proseguire. E mercoledì 2 giugno c’è in programma il derbyssimo Isernia/Venafro, con entrambe le squadre alla ricerca di punti. Venendo a Venafro/Sesto da dire che i locali l’hanno controllata benissimo nel primo tempo, fallendo anche un rigore con Lombardo prima di passare con Felace. In effetti il penalty era stato appena sbagliato dai venafrani, quando 2’ dopo l’ennesimo affondo della squadra di Capaccione fruttava l’incornata vincente di Felace e i tre punti finali. Nella ripresa gli ospiti spingevano maggiormente alla ricerca del pari, senza però mai impensierire l’estremo difensore venafrano. Di contro i venafrani cercavano di contenere e ripartire, senza però sfruttare le situazioni di vantaggio che si venivano a creare. Al 49’ in pieno recupero il Sesto riusciva a passare, ma la rete veniva annullata per fuorigioco. Si scatenavano a quel punto le proteste del Sesto che costavano la doppia espulsione del giocatore Papa e del dirigente accompagnatore Silvestri. Adesso tutte le attenzioni del Venafro sono per la prossima trasferta in casa dei “cugini” isernini. Mister Capaccionee il DS Gravano sono fiduciosi al riguardo, pur riconoscendo la forza degli avversari. “Andremo ad Isernia in tutta tranquillità ma determinati e con la massima concentrazione -hanno asserito all’unisono i due tecnici venafrani- sperando di regalare una bella soddisfazione al Presidente Patriciello. I giocatori sono coscienti del loro valore, abbiamo recuperato gente importante, i giovanissimi si stanno comportando benissimo e questa è garanzia certa per una prova convincente in quel di Isernia”