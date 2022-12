VENAFRO – Roncone, Zavarone, Rossetti, Capo,Ianniello, Velardi, Bianchi, Paolella, SyllaSylla, Famiano, Martino –A disposizione Valente,Giuliano, Ciolli,Torpa,Fusotto, Russo,Cantone

AURORA ALTO CASERTANO – Russo,Reale, Bottiglieri,Di Lullo, Puolo,De Luca,Norcia,D’Ovidio, Santonastaso, Pettrone, Balsamo –A disposizione Ranieri, Ricciardi, Barecchia,Iadelisi, Mancino, Piccillo, Errico

Rete : al 10’Famiano

Partita sofferta del Venafro contro una coriacea Aurora Alto Casertano, che però al 90’ ha dovuto cedere l’intera posta in palio ai padroni di casa passati al 10’ con Famiano. Ospiti agguerriti e meritevoli dell’alta classifica che occupano, ma venafrani a loro volta determinati a resistere,chiudendo col vantaggio iniziale. Padroni di casa anche fortunati nella circostanza, ma assolutamente convinti dell’impresa alla portata, alla fine concretizzatasi.

Sul match assai intenso ed avvincente, le dichiarazioni del ds del Venafro, Roberto Gravano : “Abbiamo sofferto, siamo stati anche fortunati, ma alla fine siamo soddisfatti di aver superato una delle big dell’eccellenza. Venivamo dalla bella partita di Coppa col Campobasso,persa ma giocando praticamente alla pari,e con l’Alto Casertano abbiamo confermato il buon momento. Adesso speriamo di recuperare gli infortunati per stabilirci stabilmente nella zona play off per il prosieguo del campionato. Comunque bravissimi tutti i giocatori del Venafro per questo importante successo su una delle migliori squadre dell’eccellenza molisana, appunto l’Aurora Alto Casertano”.