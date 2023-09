di T.A.

“CADE” ALLA PRIMA IL VENAFRO DI DE ROSA AL COSPETTO DELLA TURRIS (1-0)

CAPACCIONE DELL’AREA TECNICA DEL VENAFRO AMMETTE CHE C’E’ DA MIGLIORARE MA E’ FIDUCIOSO DEL RISCATTO SABATO PROSSIMO COL S. PIETRO AL “DEL PRETE” DI VENAFRO

Venafro “stecca” la prima dell’eccellenza molisana e torna da Rotello dove ha affrontato la Turris con la prima sconfitta stagionale(1-0). In tutta franchezza l’ambiente calcistico venafrano non se l’aspettava affatto, date le premesse delle anteprime stagionali e l’impegno del club venafrano per approntare un organico all’altezza del calcio cittadino e per non deludere le attese degli sportivi, tornati in discreto numero a sostenere Velardi & Company tramite gli Ultras. Ed invece niente da fare ! Venafro sconfitto ed immediate le prime riflessioni sullo scivolone. “Si non abbiamo disputato un gran match –ammette Capaccione dell’area tecnica del Venafro- anche se siamo stati alquanto sfortunati tra un gol annullato, un legno colpito e diverse contrarietà nel corso dei 90’. Dobbiamo comunque fare decisamente meglio, giocare con maggiore convinzione e determinazione a cominciare da sabato prossimo ricevendo al Del Prete il San Pietro, a sua volta sconfitto in casa dalla Gioiese per 0-1 nella prima stagionale. Occorre vincere giocando bene. Ne abbiamo le possibilità ed assolutamente dobbiamo incamerare con merito i primi tre punti del campionato. Personalmente ci credo e sono fiducioso”. Capaccione quindi fiducioso nonostante il primo scivolone dell’anno e gli stessi Ultras Venafro, presenti a Rotello per il match del Venafro con la Turris, guardano avanti fiduciosi, tanto da apprestarsi sabato prossimo a festeggiare al “Del Prete” il quarantennale della loro nascita ed il gemellaggio col Cassino. Volete partecipare ? Ingresso libero, indossando però la maglia celebrativa assolutamente obbligatoria, fanno sapere gli Ultras Venafro.