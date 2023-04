Venafro non incide e Campobasso passa di slancio (0-2) con un gol per tempo di Ioio e Lombari

Venafrani scivolano al settimo posto in classifica, deludendo tantissimo

Due reti incassate dall’Isernia domenica scorsa nel capoluogo pentro lasciandovi i tre punti, altre due reti ed altri tre punti lasciati nell’ultimo anticipo del sabato al “Del Prete” di Venafro a favore del Campobasso e … tutti –isernini e campobassani- vissero felici e contenti, meno che il pubblico venafrano abbondantemente deluso e sconcertato per le ultime tre deludenti prove della propria squadra, il Venafro appunto. Certo, nell’ultima di tali tre sconfitte (infatti il Venafro aveva patito due sabato addietro la prima di tre insuccessi, appunto “lo schiaffo”casalingo da parte del Boiano per 2 a 3 !) si giocava contro la prima della graduatoria, il Campobasso, ma francamente ci si aspettava tutt’altro dal Venafro ed invece ennesima delusione. Mai la squadra di Camorani – i bianconeri venafrani- è stata capace d’impensierire l’estremo difensore ospite, cui toccavano appena due comodissime parate al ’90 e ‘93 (!), mentre per il resto gli è toccato solo guardare. Di contro un Campobasso molto manovriero, dominatore a centrocampo e pronto a chiudere ogni varco ai venafrani, mai riusciti a rendersi pericolosi. Buon per il Venafro le ottime parate del proprio portiere Roncone, altrimenti il punteggio finale sarebbe stato ben più pesante. Qualcuno da salvare nel Venafro ? Roncone certamente, per il resto … ! Mister Camorani del Venafro ? Ha inciso relativamente. Tra l’altro ha inserito l’unico bomber a disposizione, il colored Sylla, solo a difesa inoltrata, coi suoi già sotto nel punteggio, vistosamente stanchi e in balìa del Campobasso, tanto da non riuscire mai a servire palloni giocabili a Sylla, finito presto nelle strette maglie difensive rossoblù. Venafro quindi continua purtroppo ad arretrare. E’ svicolato al settimo posto in classifica, posto nient’affatto in linea con attese e speranze dei tifosi venafrani, purtroppo sempre più assenti al ”Del Prete” e lontani dalla squadra. Peccato, altra stagione/no per il Venafro Calcio !