di T.A.

L’ENTUSIASMO DEI TIFOSI E LA CONVINZIONE DELL’ESPERTO VELARDI

E’ partita ufficialmente la nuova stagione calcistica dell’Us Venafro, agli ordini di mister De Rosa e del secondo Landolfi. Sugli spalti del Del Prete, mentre la squadra correva e si allenava, tante decine di supporters venafrani con cori, slogan, striscioni e bandiere a conferma che la società sta facendo le cose per bene, che il sostegno dei tifosi è tornato alla grande e che la prossima stagione potrebbe portare cose buone e nuove al calcio venafrano. Velardi, capitano riconfermato : “C’è entusiasmo sia in campo che fuori –ha affermato l’esperto difensore- e penso che il prossimo campionato di eccellenza vedrà un Venafro vincente. Perciò forza Venafro e ai difensori dico di starci vicini perché assieme potremo fare tante cose !”. Quindi tanti giocatori vecchi e nuovi sul rettangolo di gioco, agli ordini del neo mister De Rosa che li dirigeva in una partitella a campo a metà. Ed eccoli i futuri protagonisti del Venafro 2023/24, fermo restando che altri ancora verranno accasati : Portieri – Alessandro Roncone e Nicolò Grande ; Difensori – Enrico Velardi, Sabatino Fabiano, Claudio Ianniello, Rocco Del Giudice, Saverio Di Iorio e Lucio Torpa ; Centrocampisti – Gianluca Capone, Antonio Martino, Vincenzo De Sanctis, Gianmarco Ciolli, Davide Ricci, Antonio Delli Carpini e Nicandro Bianchi ; Attaccanti – Salvatore Massaro, Michele Xantone, Giuseppe Camelio, Luca Mancone, Danilo Pirone e Ambrogio Sorriso. Nuovi possibili ingaggi : Saccavino e Samuel Balestra centrocampisti, Aziz, Malatesta e De Blasio attaccanti. Domenica prossima prima amichevole della stagione col Matese.