di Tonino Atella

Parte bene il Venafro in Coppa Italia Dilettanti Molise. A San Pietro in Valle, frazione di Frosolone, la squadra del presidente Patriciello non ha avuto problemi di sorta, regolando agevolmente gli avversari, prossimi protagonisti della stagione di Promozione. A rete per i venafrani l’attaccante Napoletano, che nella circostanza ha firmato una doppietta ribadendo le proprie doti di bomber, ed il giovane Di Cicco. Il San Pietro in Valle ha lottato finché ha potuto, inchinandosi alla fine alla maggiore levatura tecnica dei venafrani, nella circostanza schieratisi con Roncone, Vendrone, Bravaccini, Canale, Farina, De Iorio,Rega, Cipriano, Riccitiello, Napoletano e Di Cicco, mentre in panchina sedevano Solaro, Ciolli, De Sanctis, Aversa e Velard, successivamente impiegati. Il Venafro partiva bene e chiudeva la prima frazione in vantaggio con la prima marcatura di Napoletano. Quindi ospiti ancora in rete con Di Cicco ad inizio di ripresa, prima del 3 a 0 conclusivo firmato dal bomber matesino Napoletano. Da segnalare tra i venafrani le buone prove di Vendrone, Napoletano, Di Iorio e Bravaccini, con l’ovvia soddisfazione del Presidente Patriciello per il positivo avvio stagionale dei suoi. Risultati e classifica del girone D di Coppa dopo la prima giornata : Samnium/Agnone 0-0, San Pietro/Venafro 0-3.Venafro in testa a quota 3, seguono a 1 punto Samnium e Agnone, chiude San Pietro a 0 punti. Prossimo impegno sempre di Coppa dei venafrani con DonKeys Agnone/Venafro sabato 4 settembre.