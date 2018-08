Il Venafro F.C. dopo aver definito l’organigramma tecnico/societario nei giorni scorsi, annuncia, passando al campo, i componenti del proprio roster e appare fortemente decisa a migliorare il risultato della stagione appena conclusa.

Dopo gli acquisti di rilievo di De Simio e Peluso è la volta del forte laterale italo-argentino, che con il tempo ha acquisito esperienza e sagacia tattica diventando un vero e proprio universale in campo, adatto a qualsiasi tipo di ruolo; Delli Carpini nel calcio a 5 ha scritto pagine memorabili riuscendo alla giovanissima età a debuttare in Serie A con la Lazio, vincendo la Coppa Italia Nazionale U21.

L’ala di Buenos Aires inoltre ha vestito le maglie dello Sporting Ortona, del Modugno, dell’Isernia e appunto del Venafro. Una vita trascorsa sui campi di calcio a 5 ed un vero lusso per la serie C1 nel quale in questi ultimi anni ha sempre mostrato di essere in grado di fare reparto da solo. Tra i tanti premi riconosciuti a Delli Carpini anche il premio Galacticos Player come miglior giocatore di calcio a 5 militante in Molise nell’anno 2013.

Le prime parole sono del Presidente che raggiunto telefonicamente ci manifesta la sua contentezza nell’affare Delli Carpini: “sono soddisfatto del gradito ritorno di Fernando a Venafro con il quale abbiamo già in passato, nei trascorsi campionati di Serie B e di Serie C, lavorato egregiamente conquistando, tra l’altro, Coppa Italia e Campionato; il suo spessore è sotto gli occhi di tutti, è un veterano del Futsal nonostante abbia ancora 28 anni e sarà sicuramente una delle pedine determinanti di Mister Tavone”.

Alle parole del Presidente si sono aggiunte quelle di Delli Carpini che deciso della scelta fatta in un’ottica di un progetto a medio e lungo termine ci concede una breve intervista, lui che non è abituato ai microfoni ma che invece è abituato a dettare il tempo di gioco in campo: “sono contento di tornare e entusiasta di iniziare un nuovo percorso con compagni vecchi e nuovi. Voglio migliorare. Devo recuperare il tempo trascorso fuori da qui che mi ha fatto crescere tanto a livello umano e tattico e se ho deciso di tornare nel Venafro è perché con questa maglia ho vinto tutto quello che c’era da vincere e ho ancora tanta voglia di vincere.

Il progetto che mi è stato illustrato mi ha convinto subito e non vedo l’ora di mettermi a disposizione di Mister Tavone con il quale ho avuto già una gradevole chiacchierata telefonica; so che la società si aspetta molto da me e io mi farò trovare pronto, l’unica risposta che posso dare è sul campo, con sacrificio, senso di appartenenza e fame, che non mi è mai mancata. Ringrazio il Presidente e tutta la società per avermi dato l’opportunità di ritornare e come già detto prima, non vedo l’ora di iniziare la preparazione con questa maglia”.

Un altro colpo ad “effetto” messo a segno dalla società bianconera che è decisa a non fermarsi in questo mercato entrato nel vivo dopo la presentazione del nuovo Allenatore.

… TO BE CONTINUED