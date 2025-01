di T.A.

AVVIO STAGIONALE NO, QUINDI RIPRESA IN CAMPIONATO COL QUINTO POSTO IN CLASSIFICA E PROSSIMA FINALISSIMA DI COPPA ITALIA MOLISE, STRADA ALTERNATIVA PER LA SERIE D.

Stagione calcistica incredibile quella attuale del Venafro Calcio del presidente Nicandro Patriciello e del mister laziale Urbano. Partiti maluccio, tant’è il pubblico venafrano ad inizio stagione numeroso sugli spalti alla luce dei nomi importanti accasati in estate dal club che promettevano grandi cose e quindi gradualmente allontanatosi per i risultati che non arrivavano, oggi Ricamato & C. sono finalmente tutt’altro ! Individuate le correzioni da apportare nell’organico con la necessaria rivoluzione tecnica ed ingaggiati nuovi elementi di totale affidamento, la squadra si è man mano ripresa ed attualmente dopo due giornate del girone di ritorno è sistemata in quinta posizione in classifica e come tale in corsa per accedere ai play off per la serie superiore, la “D”. Se infatti la vetta del girone è distante, col Vastogirardi che la sta facendo da padrone sin dall’inizio di stagione tant’è i 48 punti in cassa, le altre contendenti appaiono alla portata ed il pubblico venafrano crede nell’aggancio, visti gli ultimi convincenti risultati di capitan Ricamato e compagni che fanno tanto sperare. In effetti l’Alto Casertano, secondo, ha 36 punti, il Matese -terzo- ne ha 31, il Guglionesi -quarto- è a quota 29 ed il Venafro chiude il gruppo degli aspiranti ai play off con 28 punti.”E con tredici giornate ancora da disputare tutto è possibile !”, sono convinti i supporter venafrani che confidano finalmente nel “RISORGIMENTO” dei colori calcistici cittadini. Dal campionato alla Coppa. Qui addirittura il Venafro viaggia a gonfie vele ed a febbraio si appresta alla finalissima con l’Alto Casertano dell’ex Pettrone, partita sulla carta “tosta” ma aperta a tutti i risultati. Nelle semifinali di tale torneo l’Alto Casertano ha fatto fuori lo Sporting, mentre il Venafro ha eliminato con un doppio successo il Guglionesi, proponendo così la propria candidatura per alzare la Coppa Molise 2025 in alto. Il club di Patriciello sfiorò l’impresa lo scorso anno, cedendo solo nella finalissima, ma quest’anno appare intenzionato a tutt’altro ! Perciò prossima finalissima di Coppa Italia Molise 2025 Alto Casertano/Venafro tutta da vivere e speranze più che concrete dei molisani di accedere alla successiva fase nazionale di Coppa per staccare il biglietto per l’agognatissima “D”, traguardo che il Venafro insegue da anni. Sarà la volta buona ? E chi può dirlo, visto che la palla è “rotonda” !?!