Un modesto Venafro cade in casa al cospetto del Boiano (2-3), meritevole del successo

Il vistosissimo fallo ospite da ultimo uomo visto da tutti meno che dall’arbitro !

Il calcio, sport bellissimo perché imprevedibile ! La conferma, puntuale, sabato pomeriggio al Del Prete

dove un lento e distratto Venafro ha ceduto l’intera posta in palio al Boiano, coi bifernini al termine

meritevoli del successo per l’andamento dei ’90 e la prova/no dei venafrani. Questi partivano malissimo e

dopo ‘10 erano già sotto di due reti, con match praticamente condizionato. In effetti i locali, sulla carta

favoriti, mostravano di non essere in giornata mentre gli ospiti apparivano più manovrieri e in palla. Così la

partita prendeva la sua piega e i venafrani erano costretti ad inseguire ma senza avere le idee chiare.

Pensava comunque Coia per il Venafro ad accorciare le distanze ed a restituire interesse al match, ma

tempo pochi minuti e i bifernini andavano nuovamente in rete,portandosi sul 3 a 1. A quel punto si

registrava la reazione d’orgoglio dei venafrani che cercavano di riscattarsi e rimettere in sesto partita e

risultato, riuscendo però solo ad accorciare il distacco, portandosi sul 2-3 con Sylla Sylla, risultato che

restava tale a fine match. Peccato, uno stop imprevisto per il Venafro sulla strada perla qualificazione dei

play off. Circa Venafro/Boiano, e sottolineati i meriti degli ospiti, da segnalare l’enorme svista/

disattenzione arbitrale nel primo tempo quando, con Coia lanciatissimo a rete, il direttore di gara non si

avvedeva di una vistosissima tenuta dell’attaccante venafrano da parte di un giocatore bifernino senza

sanzionarlo affatto e senza ravvisare gli estremi del calcio di rigore, che avrebbe potuto dare tutt’altro

andamento al match ! Proteste tantissime e senza fine di giocatori, dirigenti, tecnico e panchina venafrani,

ma arbitro impassibile e sordo a qualsivoglia richiamo ! Sono gl’inconvenienti di certa classe arbitrale

nostrana !