2-1 a Venafro, 1-1 a Isernia nei quarti e il Venafro accede in semifinale dove affronterà il Campobasso 1919

Il calcio ? E’ bello, anzi bellissimo, perché assolutamente imprevedibile! La conferma, puntuale al massimo, è appena arrivata nella Coppa Italia Dilettanti del Molise dove la superfavorita Isernia -in ragione soprattutto dei consistenti investimenti societari della scorsa estate- è stata eliminata nei quarti addirittura dai “cugini” del Venafro, vittoriosi all’andata al Del Prete per 2 a 1 e tornati a casa col prezioso pari (1-1) dal capoluogo pentro. Al termine ovviamente soddisfazione immensa e gioia piena nel club venafrano, e di contro delusione che si tagliava a fette tra i sostenitori isernini che non le hanno mandate a dire su fb, scrivendo l’altro ”Panico out”, “Se perdiamo anche questo campionato … sono due/tre anni che lo perdiamo a causa dei punti persi col Venafro”,”Nonostante la prestazione generosa … A CASA !”. Venafro sugli scudi quindi in Coppa, Isernia all’ “inferno” sempre relativamente alla Coppa Italia, considerato che in eccellenza al momento succede tutt’altro : Isernia infatti è seconda con 31 punti, il Venafro invece settimo a quota 21 dopo le ultime deludenti prestazioni di campionato. Ma torniamo alla Coppa ed al ritorno dei quarti a Isernia.

I padroni di casa, che come scritto dovevano recuperare la sconfitta per 2 a 1 incassata a Venafro, partivano di slancio e dopo 11’ erano in vantaggio col solito ex Panìco. A quel punto sarebbe passata l’Isernia, ma esattamente allora veniva fuori l’imprevedibilità del calcio. I padroni di casa infatti rallentavano vistosamente, mentre il Venafro prendeva a giocare con maggiore gagliardia, sino a quando il folletto d’attacco Coia, con un passato nelle giovanili della Roma, a 10’ dal termine crossava in area pentra, offrendo al colored venafrano Sally Sally la palla da insaccare, fissando il risultato sull’1 a 1 che significava passaggio del turno per i venafrani a scapito dei delusi isernini. Alle semifinali di Coppa Italia Molise accedono così Venafro, Campobasso 1919, Aurora Alto Casertano e Campomarino. Gli accoppiamenti e le date di tali semifinali : Venafro/Campobasso 1919 e Aurora Alto Casertano/Campomarino, con andata l’8 dicembre e ritorno l’11 gennaio 2023. Le prospettive del Venafro? “Sono tante –spiega il dirigente accompagnatore Ernesto Cardarelli- anche se, a prescindere da come andrà, resta per il Venafro la grande soddisfazione di aver passato il turno a scapito dell’Isernia! Un risultato bellissimo per il Venafro !”.