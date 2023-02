Attualmente è vice Questore Vicario della Questura di Genova, in attesa di corso di formazione per essere assegnato a nuovo incarico superiore

Venafrani che si distinguono a pieno titolo lontano dalla loro città natale per le personali doti umane e lavorative. E’ il caso del dr. Luigi Di Clemente, Dirigente Superiore della Polizia di Stato. L’uomo è attualmente vice Questore Vicario della Questura di Genova, ruolo di per se prestigioso, e si accinge a partecipare a corso di formazione per essere assegnato a nuovo incarico superiore sempre nell’ambito del proprio Corpo di appartenenza. Al Dr. Di Clemente i rallegramenti di questa testata per l’incarico che riveste e per ulteriori traguardi professionali.